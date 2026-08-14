Servicios

Precio oficial del dólar y euro BCV para este viernes 14 de agosto

Ambas monedas experimentaron un incremento en su valor

Por

Meridiano

Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 06:30 am
Precio oficial del dólar y euro BCV para este viernes 14 de agosto
BCV / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial del dólar y el euro que regirá durante este viernes 14 de agosto. De acuerdo con la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

NOTAS RELACIONADAS

Ambas monedas experimentaron un incremento en su valor:

  • Dólar: Bs.771,07, lo que representa un incremento de Bs. 4,21 respecto a la jornada anterior.
  • Euro: Bs. 889.45 con un aumento de Bs. 4,38 en comparación con

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?