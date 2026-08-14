Precio oficial del dólar y euro BCV para este viernes 14 de agosto

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El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial del dólar y el euro que regirá durante este viernes 14 de agosto. De acuerdo con la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.
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Ambas monedas experimentaron un incremento en su valor:
- Dólar: Bs.771,07, lo que representa un incremento de Bs. 4,21 respecto a la jornada anterior.
- Euro: Bs. 889.45 con un aumento de Bs. 4,38 en comparación con
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