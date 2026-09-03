Créditos para comprar vivienda tras los sismos: pasos para solicitar el financiamiento

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Las familias venezolanas que perdieron su vivienda principal durante los sismos registrados el pasado 24 de junio de 2026 ya cuentan con una ruta para solicitar financiamiento destinado a la adquisición de un nuevo inmueble.

El Banco del Tesoro se incorporó al programa especial de crédito social “Venezuela Renace”, que contempla préstamos hipotecarios con subsidio directo para los afectados.

La iniciativa prioriza la restitución de viviendas de quienes resultaron perjudicados por el doblete sísmico y establece un procedimiento que comienza con la selección de una institución bancaria y termina con la formalización de la compra ante el Saren.

¿Qué debe hacer el afectado para solicitar el crédito?

El primer paso consiste en consultar cuáles son los bancos habilitados para participar en el programa. En el caso del Banco del Tesoro , la institución dispone actualmente de una sección especial en su portal denominada “Plan Venezuela Renace” , donde explica el proceso y permite consultar la documentación requerida.

para participar en el programa. En el caso del , la institución dispone actualmente de una sección especial en su portal denominada , donde explica el proceso y permite consultar la documentación requerida. Una vez seleccionado el banco, el interesado debe acudir a la institución financiera o consultar su página web para conocer los requisitos y recaudos necesarios para abrir el expediente de solicitud.

o consultar su página web para conocer los requisitos y recaudos necesarios para abrir el expediente de solicitud. El siguiente paso es especialmente importante, pues, el solicitante debe entregar su expediente al banco junto con el código QR o certificado que acredita la habitabilidad y el estado estructural de la vivienda afectada.

¿Cómo obtener el certificado de la vivienda?

Para conseguir este documento, el afectado debe ingresar al portal de la Comisión Presidencial de Habitabilidad y dirigirse a la sección correspondiente a edificaciones colapsadas.

El sistema solicita realizar una búsqueda utilizando datos como el estado, municipio, parroquia y dirección del inmueble. Posteriormente, se debe colocar el nombre del edificio o completar los campos que solicite la plataforma.

Una vez localizada la edificación, el usuario debe seleccionar su inmueble, guardar el certificado y proceder a imprimirlo, para incorporarlo al expediente que será presentado ante el banco.

Este documento es fundamental porque permite acreditar oficialmente la situación estructural de la vivienda.

El banco verificará que era la vivienda principal

El Banco del Tesoro analiza la capacidad financiera del solicitante y, paralelamente, verifica junto con la Comisión Presidencial de Habitabilidad que el inmueble afectado correspondía realmente a la vivienda principal de la familia y que sufrió daños como consecuencia del sismo.

La página oficial del Banco del Tesoro también señala que quienes hayan perdido su única vivienda y no apliquen o no deseen optar por un financiamiento crediticio pueden acudir al Programa de Reposición de Vivienda, bajo responsabilidad del Ministerio para Hábitat y Vivienda.

¿Qué ocurre después de la aprobación?

Si el crédito resulta aprobado, comienza la etapa de formalización. El proceso contempla la firma de los documentos correspondientes, la compraventa del inmueble y su protocolización ante el Saren.

Finalmente, una vez completados estos trámites, se realiza la liquidación del crédito a favor del vendedor, permitiendo concretar la adquisición de la nueva vivienda.

El Banco del Tesoro mantiene habilitada una sección específica de Venezuela Renace, donde los interesados pueden consultar la planilla, los requisitos, la ruta de financiamiento mediante la banca nacional y el listado de instituciones participantes antes de acudir a consignar los papeles.