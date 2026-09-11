Estos son los 3 documentos que debes revisar antes de comprar un inmueble en Venezuela

Comprar una casa o un apartamento representa una de las decisiones económicas más importantes para cualquier persona, pero en Venezuela no basta con encontrar el inmueble que se ajuste al presupuesto y llegar a un acuerdo con el propietario.

Antes de entregar dinero o firmar una compraventa, es fundamental comprobar que el inmueble esté legalmente en condiciones de ser vendido.

Una revisión adecuada puede evitar problemas posteriores, especialmente cuando existen hipotecas, prohibiciones de venta, deudas municipales o diferencias entre los documentos y las características reales de la propiedad.

Requisitos para comprar una casa en Venezuela

Documento de propiedad: el primer papel que debes comprobar

El documento de propiedad es el punto de partida. Antes de comprar, el interesado debe verificar que el documento presentado por el vendedor sea auténtico y que corresponda efectivamente al inmueble que pretende adquirir.

La comprobación debe realizarse ante el Registro Público de la jurisdicción donde está ubicado el inmueble. No se trata únicamente de confirmar que existe una escritura, también es necesario revisar si sobre la propiedad aparece alguna nota marginal que pueda afectar la operación.

Entre esos registros pueden encontrarse hipotecas o prohibiciones de venta dictadas por un tribunal o una entidad financiera. Si existe alguna restricción de este tipo, la compraventa podría tener complicaciones y el comprador debería conocer esa situación antes de avanzar.

Solvencia municipal: cuidado con las deudas

Otro documento que debe solicitarse al propietario es la solvencia municipal. Este certificado permite comprobar que la casa o apartamento no mantiene deudas pendientes con la administración tributaria del municipio correspondiente.

Si se trata de un inmueble ubicado en un edificio o conjunto residencial, también conviene comprobar que no existan deudas con el condominio.

Este paso resulta especialmente importante porque una propiedad puede parecer estar en regla desde el punto de vista registral y, al mismo tiempo, arrastrar obligaciones económicas que el comprador debe conocer antes de cerrar el negocio.

Ficha catastral: el dato que debe coincidir

La tercera pieza clave es la ficha catastral, que debe encontrarse vigente y actualizada. Su período de validez puede variar dependiendo del municipio; en algunos casos oscila entre dos y tres años.

Aquí hay otro detalle que no debería pasar inadvertido y es el metraje registrado en el documento de propiedad debe coincidir con la información que aparece en la ficha catastral y con el croquis correspondiente.

Cualquier diferencia en las dimensiones del inmueble merece ser revisada antes de concretar la compra, especialmente porque los documentos deben reflejar correctamente las características de la propiedad.

¿Y si la venta se hace mediante un poder?

Existe además una consideración importante cuando el propietario no realizará personalmente la operación. Si la compraventa se efectúa mediante un poder notariado, este debe haber sido registrado previamente ante el Registro Público y presentado al momento de firmar la operación.

Por eso, antes de entregar dinero por una vivienda en Venezuela, la recomendación es no quedarse únicamente con lo que diga el vendedor.

Revisar la propiedad en el Registro Público, comprobar sus solvencias y verificar la información catastral puede marcar la diferencia entre una compra segura y un problema que aparezca después de haber firmado.