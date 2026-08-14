Anuncian jornada especial para la actualización de la cédula catastral

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La Alcaldía de Baruta ha organizado un operativo especial para este sábado 15 de agosto, enfocado en la actualización de la cédula catastral.

La iniciativa, anunciada por el alcalde Darwin González a través de sus redes sociales, tiene como objetivo principal facilitar a los vecinos la obtención de este documento indispensable para la legalización y venta de inmuebles en el municipio.

​¿Cuándo y dónde será el operativo?

​El despliegue se llevará a cabo de manera presencial y directa para todos los ciudadanos que necesiten poner sus documentos al día.

​Fecha: Sábado 15 de agosto.

​Hora: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Sede principal de la Alcaldía de Baruta, ubicada en Colinas de Bello Monte.

​Requisitos para tramitar la cédula catastral en Baruta

​Es un requisito obligatorio para cualquier proceso de venta o transacción inmobiliaria en la jurisdicción. Los propietarios que deseen asistir deben consignar los siguientes documentos:

Documentos de propiedad del inmueble.

Documentos de identificación personal (cédula de identidad).

Planilla de solicitud impresa, la cual debe ser descargada previamente desde la página web oficial de la alcaldía.

Servicios adicionales para los vecinos

Semat Baruta: Para consultas y trámites de tributos municipales.

Registro Civil de Baruta: Para la gestión de documentos y otros trámites civiles complementarios.

​La alcaldía recuerda a todos los vecinos que la información detallada, así como las planillas digitales requeridas, se encuentran disponibles en su portal web oficial.