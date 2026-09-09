Conviasa activa 19 rutas desde Maiquetía: estos son los destinos nacionales e internacionales

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La operación aérea desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía continúa adaptándose a las condiciones de sus terminales temporales y, en ese contexto, Conviasa activó 19 rutas nacionales e internacionales para mantener la conectividad de los pasajeros desde Caracas.

Conviasa amplía la conexión con destinos nacionales

Del total de rutas anunciadas, 17 corresponden a destinos nacionales, lo que permite conectar Maiquetía con diferentes regiones del país.

Entre las ciudades incluidas en la programación aparecen Porlamar, Barcelona, Cumaná, Maracaibo, Maturín, Puerto Ayacucho, San Antonio del Táchira y Santo Domingo del Táchira, además de otros destinos contemplados por la aerolínea.

La incorporación de estas rutas resulta relevante para los viajeros que necesitan trasladarse entre Caracas y otros estados venezolanos, en momentos en los que el funcionamiento del principal aeropuerto del país se encuentra sujeto a una reorganización de sus espacios operativos.

¿Cuáles son las rutas internacionales de Conviasa?

En el segmento internacional, la aerolínea estatal mantiene conexiones hacia La Habana, en Cuba; Santa Lucía; y México, ampliando las alternativas disponibles para los pasajeros que necesitan viajar fuera del territorio venezolano.

Estas conexiones forman parte de las 19 rutas activadas desde los terminales temporales de Maiquetía y representan una pieza importante dentro del esquema de operaciones establecido mientras se mantienen las condiciones especiales en el aeropuerto.

Los vuelos están siendo gestionados desde espacios modulares y terminales temporales, preparados para garantizar la atención de los viajeros y la continuidad de las operaciones aéreas.

El movimiento implica ajustes para los pasajeros, quienes deben estar atentos a la información suministrada por la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, especialmente en lo relacionado con los puntos de atención, procesos de embarque y horarios de cada vuelo.