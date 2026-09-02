Pasos a seguir para viajar desde el aeropuerto temporal de Maiquetía

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía retomó sus operaciones comerciales este 1 de septiembre desde instalaciones temporales, luego de permanecer cerrado durante más de dos meses por los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio.

Ante el cambio de dinámica, las autoridades establecieron una serie de pasos y recomendaciones que deben tomar en cuenta los pasajeros antes de dirigirse al terminal.

Para quienes tienen un vuelo programado, conocer el nuevo recorrido es clave para evitar retrasos, especialmente porque el embarque y desembarque ahora se realizan mediante un sistema diferente al habitual.

Lo primero para poder viajar desde Maiquetía

Antes de salir de casa, el pasajero debe confirmar con la aerolínea o agencia de viajes que su vuelo efectivamente saldrá desde Maiquetía. Esta verificación es importante debido a los cambios operativos implementados tras la reapertura.

También se recomienda realizar el check-in en línea, siempre que la aerolínea tenga disponible esta opción.

El tiempo de llegada al aeropuerto tampoco debe tomarse a la ligera. Para los vuelos nacionales se debe llegar con dos horas de anticipación, mientras que quienes tengan un vuelo internacional deben presentarse tres horas antes.

Así será el ingreso a los terminales temporales

Una de las principales diferencias está en el acceso. Los pasajeros deberán descender de los vehículos en la parte baja del aeropuerto y subir hasta las instalaciones temporales utilizando la rampa habilitada.

El acceso a esta zona estará restringido exclusivamente a las personas que tengan previsto viajar, por lo que los acompañantes no podrán ingresar al área destinada a los pasajeros.

Para quienes lleguen en vehículo particular, el estacionamiento habilitado se encuentra en la parte superior del aeropuerto, junto al Hotel Gran Cacique.

¿Qué pasa con el equipaje?

Los viajeros no tendrán que enfrentar nuevas restricciones generales de equipaje por el funcionamiento de las terminales temporales.

Las autoridades confirmaron que se mantienen las condiciones establecidas por cada aerolínea, incluyendo las normas relacionadas con peso y dimensiones.

Por eso, antes de acudir a Maiquetía es recomendable revisar directamente con la compañía aérea cuánto equipaje está permitido en la tarifa adquirida.

¿Y qué ocurre al llegar a Venezuela?

El procedimiento cambia cuando se trata de pasajeros que aterrizan en Maiquetía. Tras desembarcar directamente en la rampa de operaciones, deberán abordar los autobuses dispuestos por el aeropuerto para trasladarse hasta los terminales temporales.

Una vez allí, deberán completar el control migratorio ante el Saime, dirigirse al área de entrega de equipaje, retirar sus maletas y posteriormente pasar por los controles de aduana. Al finalizar, podrán salir hacia la zona habilitada para familiares y acompañantes.

La reapertura permite recuperar las operaciones comerciales del principal aeropuerto venezolano mientras continúan los trabajos de reconstrucción de sus instalaciones originales.