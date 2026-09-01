Air Europa e Iberia vuelven a Maiquetía: estas son las fechas de sus vuelos a Caracas

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía comienza a recuperar su actividad comercial después de más de dos meses de interrupción tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

En este proceso, Air Europa e Iberia retomarán esta semana sus vuelos directos entre Madrid y Caracas, una noticia esperada por los pasajeros que debieron utilizar terminales alternativos durante la contingencia.

La primera en regresar será Air Europa este martes 1 de septiembre, mientras que Iberia hará lo propio el jueves 3. Ambas compañías habían trasladado temporalmente sus operaciones al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia debido a las afectaciones sufridas por Maiquetía.

Air Europa vuelve este martes con cinco vuelos semanales

Air Europa retomó este 1 de septiembre la conexión directa entre Madrid y Caracas con cinco frecuencias semanales, programadas para los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

La aerolínea española puso así punto final a la operación especial que mantuvo durante julio y agosto desde Valencia, alternativa utilizada para conservar la conectividad aérea con Venezuela mientras avanzaban los trabajos de reacondicionamiento del principal aeropuerto del país.

La compañía señaló que el regreso a Maiquetía es posible luego de comprobarse la disponibilidad del terminal y destacó que fue una de las primeras aerolíneas en adaptar su operación después de los sismos para mantener los vuelos hacia Venezuela.

Para los pasajeros de Iberia, la espera terminará el jueves 3 de septiembre, cuando la aerolínea vuelva a operar directamente desde Maiquetía.

Sin embargo, la recuperación será inicialmente más limitada. Iberia contará con tres frecuencias semanales, los lunes, jueves y domingos, frente a las cuatro o cinco operaciones que mantenía antes de la interrupción provocada por los daños en el aeropuerto. La propia compañía confirmó que la recuperación de su operación habitual en Caracas será progresiva.

Maiquetía reabre con terminales temporales

El retorno de estas aerolíneas forma parte de una reapertura gradual del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Las instalaciones resultaron afectadas por los terremotos del 24 de junio, que provocaron el cierre de las operaciones comerciales y obligaron a varias compañías a trasladar sus vuelos a Valencia y, en otros casos, a Barcelona.

El aeropuerto comenzó a recuperar actividades con los vuelos de carga el 5 de agosto y posteriormente las autoridades anunciaron que los vuelos comerciales de pasajeros volverían desde el 1 de septiembre mediante terminales temporales.

La reapertura no significa todavía que Maiquetía funcione a plena capacidad. El reinicio contempla inicialmente una cantidad limitada de operaciones mientras continúan los trabajos de recuperación de la infraestructura.

De acuerdo con información difundida sobre el proceso, las instalaciones temporales permiten atender servicios esenciales como facturación, seguridad, migración y alimentación.