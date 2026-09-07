¿Cómo prepararse para el “Súper Niño” en Venezuela? Esto recomiendan los expertos

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Venezuela comienza a sentir con mayor intensidad uno de los principales efectos asociados al fenómeno climático conocido como “Súper Niño”, el incremento de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones.

El escenario ha llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones para que la población extreme los cuidados frente al calor y evite complicaciones como el golpe de calor.

¿Qué está provocando el “Súper Niño” en Venezuela?

El llamado “Súper Niño” hace referencia a un episodio particularmente intenso de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), asociado al calentamiento extraordinario de las aguas del Pacífico ecuatorial.

Aunque “Súper Niño” no es una denominación científica oficial, especialistas utilizan el término para describir un evento de intensidad muy fuerte.

En Venezuela, una de las principales consecuencias previstas es el aumento de las temperaturas medias y máximas, acompañado de un déficit de precipitaciones y menor humedad ambiental.

Los análisis difundidos por especialistas apuntan a que el período más fuerte de impactos podría concentrarse entre octubre y diciembre de 2026, mientras que algunas estimaciones proyectan temperaturas entre dos y tres grados Celsius por encima de los valores habituales.

Este panorama también genera preocupación por la disponibilidad de agua, la agricultura y la generación hidroeléctrica, sectores que pueden verse afectados cuando las lluvias disminuyen durante períodos prolongados.

MinSalud pide extremar los cuidados ante el calor

Ante el incremento de las temperaturas, el Ministerio del Poder Popular para la Salud difundió recomendaciones dirigidas a reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor.

Una de las principales medidas es mantener una hidratación constante, sin esperar a tener sed. Las autoridades aconsejan priorizar el consumo de agua y evitar bebidas alcohólicas, con exceso de azúcar o cafeína, debido a que pueden favorecer la deshidratación.

También se recomienda utilizar protector solar con FPS 30 o superior, además de sombrero, sombrilla y ropa holgada, preferiblemente de colores claros, para reducir el impacto de la radiación solar.

¿A qué hora conviene evitar el sol?

Durante los períodos de mayor temperatura, las autoridades recomiendan reducir o suspender las actividades físicas al aire libre entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando la exposición al calor y a la radiación ultravioleta puede resultar más intensa.

Otra recomendación es permanecer, siempre que sea posible, en espacios frescos, ventilados o con aire acondicionado. La medida adquiere especial importancia para las personas que realizan trabajos o actividades prolongadas al aire libre.

Además, existe una advertencia que no debe pasarse por alto y es que nunca se debe dejar a niños, adultos, personas vulnerables ni mascotas dentro de vehículos estacionados, incluso durante períodos aparentemente cortos.

El escenario climático también ha llevado a las autoridades venezolanas a coordinar acciones preventivas ante la evolución de El Niño.

En Caracas, organismos de seguridad y resguardo recibieron información sobre las previsiones relacionadas con el incremento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones.

La preparación también resulta clave para el manejo del agua y la electricidad. El Gobierno venezolano ya había llamado a implementar medidas preventivas y promover el ahorro energético ante las posibles consecuencias del fenómeno climático.