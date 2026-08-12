Gobierno inicia inspecciones de ahorro energético en el sector privado

Suscríbete a nuestros canales

El Ejecutivo nacional desplegó un operativo de inspecciones a empresas privadas en el país para verificar el cumplimiento de las medidas de ahorro de energía eléctrica. La medida, ordenada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, responde a un repunte histórico en la demanda de electricidad.

Fiscalización en comercios y hoteles

Equipos del Ministerio de Industrias y Comercio supervisan supermercados y las principales cadenas hoteleras de Caracas para constatar el uso eficiente del servicio. En paralelo, el sector público también se sumó con la reducción temporal de horarios en oficinas del Saime en Caracas, Aragua y Lara.

​Demanda eléctrica histórica

​El Ministerio de Energía Eléctrica informó que la demanda nacional llegó a 15.625 megavatios (MW), el consumo más alto en ocho años y un 3,6% superior al de 2025.

• ​Daños en líneas de transmisión y centrales causados por los sismos de junio.

• ​El crecimiento económico y petrolero.

• ​Temperaturas elevadas.

l Gobierno atribuye este incremento a:



