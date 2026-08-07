Anuncian plan de racionamiento para el sector privado: Medidas a tomar

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Ante el severo déficit eléctrico que atraviesa el país, impulsado por los sismos del 24 de junio y el impacto del fenómeno El Niño en las cuencas, el Ejecutivo nacional concretó mesas de trabajo con cámaras empresariales para aplicar un plan de racionamiento y administración de carga corporativa.

​Durante un encuentro oficial en el Ministerio de Industria y Comercio, se establecieron recortes obligatorios en grandes centros de consumo como industrias, cadenas de supermercados, hoteles y centros comerciales para el ahorro de energía del sector privado.

Las directrices contemplan los siguientes puntos:

Eficiencia Térmica: Límites estrictos en la climatización y uso de aires acondicionados .

. Gestión de Movilidad: Turnos operativos y suspensión parcial en ascensores y escaleras mecánicas.

y escaleras mecánicas. Autogestión Capitalina: El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, priorizó la activación de plantas independientes en la Gran Caracas para destinar los megavatios ahorrados hacia las zonas residenciales.

​Capacidad y respuesta del sector industrial

​Por su parte, Tito López, titular de Conindustria, ratificó la disposición del aparato fabril. Las estadísticas gremiales revelan que el 69% de las fábricas cuenta con infraestructura de autogeneración, capaz de cubrir su propia demanda o sumar excedentes al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).