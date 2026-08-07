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Precio oficial del dólar y euro BCV para este viernes 7 de agosto

Las monedas registraron un aumento y descenso en su valor con respecto a la jornada anterior

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Meridiano

Viernes, 07 de agosto de 2026 a las 12:36 am
Precio oficial del dólar y euro BCV para este viernes 7 de agosto
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El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial del dólar y el euro que regirá durante este viernes 7 de agosto. De acuerdo con la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan en los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país:

  • Dólar: Bs. 756,70, lo que representa un incremento de Bs. 0,80 respecto a la jornada anterior.
  • Euro: Bs. 871,89. Este registró un descenso de Bs. 0,94.

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