Centros comerciales en Caracas afectados con el plan de ahorro energético: Horarios

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Caracas entrará al plan de racionamiento eléctrico aplicado a los centros comerciales. La medida, acordada entre el Gobierno nacional y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), busca disminuir la demanda en la capital y estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según confirmó el presidente de Cavececo, Freddy Cohen, el racionamiento se extenderá durante ocho semanas (hasta el mes de octubre). Las autoridades atribuyen esta contingencia a las intensas condiciones climáticas provocadas por el fenómeno El Niño.

Horarios del plan de ahorro en Caracas

Para cumplir con la regulación, los centros comerciales de Caracas deberán adaptar sus operaciones y reducir el consumo en dos bloques horarios:

Primer bloque: De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.

Segundo bloque: De 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Desde el sector comercial destacaron que las instalaciones del país están preparadas para afrontar la contingencia. Cohen recordó que, desde el año 2009, los centros comerciales en Venezuela han implementado equipos de autogeneración eléctrica y planes de eficiencia energética para mitigar el impacto sobre la red pública nacional mientras se logran las mejoras del sistema.