Chevron abre vacantes en Venezuela: Conoce los puestos disponibles

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Luego de un acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, Chevron abrió vacantes de empleo en los estados Zulia y Anzoátegui para cubrir las áreas de trabajo más demandantes.
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A través de su página web, la petrolera estadounidense solicitó personal calificado. En el mismo portal están los pasos a seguir para postularse, así como los requisitos para requisitos para las vacantes.
Vacantes disponibles en Zulia
- Representante de la construcción
- Ingeniero de Proyectos
- Ingeniero eléctrico de operaciones
- Supervisor para el centro de monitoreo de bombas electrosumergibles
Vacantes disponibles en Anzoátegui
Barcelona:
- Gerente de Seguridad de Procesos
- Gerente de Ingeniería y Construcción
- Gerente de Mantenimiento
- Analista de Negocios
El Tigre:
- Ingeniero de Pozos
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