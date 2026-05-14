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Chevron abre vacantes en Venezuela: Conoce los puestos disponibles

Tras un acuerdo petrolero con Estados Unidos, la empresa busca talentos venezolanos para sumar a su equipo de trabajo en dos estados claves del país

Por

Kleimar Reina
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 05:05 pm
Chevron abre vacantes en Venezuela: Conoce los puestos disponibles
Chevron en Venezuela / Cortesía
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Luego de un acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, Chevron abrió vacantes de empleo en los estados Zulia y Anzoátegui para cubrir las áreas de trabajo más demandantes.

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A través de su página web, la petrolera estadounidense solicitó personal calificado. En el mismo portal están los pasos a seguir para postularse, así como los requisitos para requisitos para las vacantes.

Vacantes disponibles en Zulia

  • Representante de la construcción
  • Ingeniero de Proyectos
  • Ingeniero eléctrico de operaciones
  • Supervisor para el centro de monitoreo de bombas electrosumergibles

Vacantes disponibles en Anzoátegui

Barcelona:

  • Gerente de Seguridad de Procesos
  • Gerente de Ingeniería y Construcción
  • Gerente de Mantenimiento
  • Analista de Negocios

El Tigre:

  • Ingeniero de Pozos

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