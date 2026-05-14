Chevron abre vacantes en Venezuela: Conoce los puestos disponibles

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Luego de un acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, Chevron abrió vacantes de empleo en los estados Zulia y Anzoátegui para cubrir las áreas de trabajo más demandantes.

A través de su página web, la petrolera estadounidense solicitó personal calificado. En el mismo portal están los pasos a seguir para postularse, así como los requisitos para requisitos para las vacantes.

Vacantes disponibles en Zulia

Representante de la construcción

Ingeniero de Proyectos

Ingeniero eléctrico de operaciones

Supervisor para el centro de monitoreo de bombas electrosumergibles

Vacantes disponibles en Anzoátegui

Barcelona:

Gerente de Seguridad de Procesos

Gerente de Ingeniería y Construcción

Gerente de Mantenimiento

Analista de Negocios

El Tigre: