Cerrarán parcialmente la avenida San Martín en estas fechas y horarios

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) comenzará este viernes 4 de septiembre un despliegue de labores de demarcación y señalización vial en la avenida San Martín de Caracas, en el tramo comprendido entre la redoma de la Plaza O'Leary y la estación del Metro de Artigas.
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Las obras de mantinimiento de la vía están contempladas en el Artículo 82 de la Ley de Transporte Terrestre (LTT), se ejecutarán en horario nocturno a partir de las 7:00 pm, la medida implicará el cierre parcial de la vía en un solo sentido para minimizar el impacto en el flujo vehicular.
Cronograma de intervención por sectores
- Viernes 04/09: Tramo desde la salida de la redoma de la Plaza O'Leary (sentido parroquia San Juan) hasta la intersección con la avenida José Ángel Lamas.
- Sábado 05/09: Desde la intersección de la Calle Sur hasta la redoma de la Plaza O'Leary.
- Domingo 06/09: Desde la intersección de la avenida José Ángel Lamas hasta el cruce con la Av. 1.
- Lunes 07/09: Tramo entre la Av. 2 y la intersección con la Calle Sur.
- Martes 08/09: Desde la Av. 1 hasta la estación del Metro de Artigas.
- Miércoles 09/09: Cierre de la jornada desde la plaza de la estación del Metro de Artigas hasta la Av. 2.
El organismo exhortó a los conductores a tomar las previsiones correspondientes, acatar las señales de seguridad instaladas en la arteria vial y emplear rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos para garantizar una movilidad segura en la zona.