Vuelven los vuelos entre Colombia y Venezuela: rutas, precios y fecha de reanudación

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La aerolínea colombiana Wingo retomará sus operaciones entre Colombia y Venezuela con conexiones directas desde Bogotá y Medellín hacia Caracas. La medida amplía nuevamente las opciones para los pasajeros que necesitan movilizarse entre ambos países.

Wingo vuelve a conectar Caracas con Bogotá y Medellín

Wingo confirmó que desde el 7 de septiembre retomará sus vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, luego de la reapertura del principal terminal aéreo venezolano, que actualmente funciona bajo condiciones especiales tras los daños provocados por los terremotos del 24 de junio.

La ruta Bogotá-Caracas contará con una frecuencia diaria, para un total de siete vuelos semanales. Mientras tanto, la conexión entre Medellín y Caracas tendrá tres operaciones cada semana.

Con estas rutas, Wingo alcanzará 13 frecuencias semanales entre Colombia y Venezuela, considerando también su conexión entre Bogotá y Valencia. La aerolínea prevé disponer de alrededor de 80.000 asientos en ambos sentidos.

¿Cuánto cuestan los boletos de Wingo?

Uno de los datos que más interesa a quienes ya están planificando sus viajes es el precio. Las tarifas dependen de la ruta, la fecha, la disponibilidad y el tipo de tarifa seleccionado.

Los boletos parten desde 117 dólares. El trayecto Bogotá-Caracas aparece desde 118 dólares, mientras que Medellín-Caracas tiene tarifas desde 156 dólares. Para quienes viajen entre Bogotá y Valencia, los precios parten desde 117 dólares.

Los valores, sin embargo, pueden cambiar al momento de realizar la compra. La propia plataforma de Wingo muestra actualmente tarifas variables para septiembre y advierte que los precios dependen de la disponibilidad y pueden modificarse.

Tres conexiones directas entre ambos países

Con la reactivación de Caracas, Wingo mantiene tres conexiones directas en su oferta entre Colombia y Venezuela: Bogotá-Caracas, Medellín-Caracas y Bogotá-Valencia.

La ruta hacia Valencia continúa siendo una alternativa para los pasajeros del centro del país, mientras que Caracas vuelve a concentrar conexiones internacionales desde Maiquetía.