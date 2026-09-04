Venezuela tendrá una jornada de lluvias y tormentas: Estas serán las zonas más afectadas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este 4 de septiembre se espera un aumento de la actividad lluviosa como consecuencia de la interacción entre la Onda Tropical N.º 45, la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en la tropósfera.

La combinación de estos factores favorecerá la formación de núcleos nubosos capaces de producir lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con un panorama que podría volverse más activo a partir del mediodía.

¿Qué estados serán los más afectados?

Durante las primeras horas del día, el Inameh contempla precipitaciones variables en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa y el lago de Maracaibo.

La situación cambiará progresivamente después del mediodía. Para ese período se esperan áreas con mayor desarrollo nuboso y lluvias o chubascos en el nororiente, región central, Bolívar, Amazonas, los Llanos centrales y occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

En algunas de estas zonas, las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que el comportamiento del tiempo podría ser más intenso durante determinados momentos de la jornada.

Caracas tampoco queda fuera del pronóstico

Los habitantes de la Gran Caracas, integrada por Distrito Capital, Miranda y La Guaira, también deberán permanecer atentos a la evolución del tiempo.

El organismo meteorológico prevé lluvias o lloviznas durante la mañana, principalmente hacia sectores del este de Caracas y áreas montañosas. Sin embargo, la nubosidad aumentará después del mediodía y dará paso a precipitaciones de intensidad variable.

La temperatura mínima estimada será de 18 °C, mientras que en La Guaira podría registrarse una máxima cercana a los 34 °C.

La tarde podría traer el período más activo

El avance de la jornada será determinante para las condiciones meteorológicas. Según el pronóstico del Inameh, el calentamiento diurno contribuirá al desarrollo de las nubes y favorecerá períodos de mayor actividad lluviosa.

Por ello, quienes tengan previsto trasladarse durante la tarde deberán considerar posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente en las regiones donde se anticipan tormentas eléctricas y ráfagas.

El escenario forma parte de un período de mayor inestabilidad atmosférica asociado al desplazamiento de la Onda Tropical N.º 45, cuyo paso por el territorio venezolano continuará condicionando las condiciones meteorológicas.