Caracas tendrá cierre nocturno: conozca el tramo afectado y el horario

La movilidad por la avenida Boyacá, conocida como Cota Mil en Caracas, tendrá una modificación temporal durante las noches debido a trabajos de mantenimiento y demarcación vial.

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó que desde este jueves 17 de septiembre se aplicará un cierre total en un tramo de esta importante arteria caraqueña.

La medida afectará específicamente la circulación en sentido oeste, entre el sector La Urbina y la altura de Sebucán, por lo que los conductores que habitualmente utilizan este recorrido deberán tomar previsiones durante los próximos días.

¿A qué hora cerrarán la Cota Mil?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la restricción será exclusivamente nocturna, entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. La medida estará vigente de manera continua desde este jueves hasta el lunes 21 de septiembre de 2026.

Los trabajos estarán relacionados con la demarcación de la calzada y labores de mantenimiento vial, actividades que serán ejecutadas por Envial, empresa de mantenimiento vial adscrita al Ministerio para el Transporte.

Esto significa que durante el día la circulación por este tramo no estará sometida a la restricción anunciada, mientras que en el horario establecido se impedirá completamente el paso por el segmento intervenido.

Recomiendan tomar previsiones

Ante el cierre temporal, las autoridades exhortaron a los conductores a calcular sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas mientras permanezcan activos los trabajos.

La recomendación cobra especial importancia para quienes se movilicen por la Cota Mil durante las noches, especialmente entre las 9:00 p. m. y las primeras horas de la mañana, cuando el tramo entre La Urbina y Sebucán permanecerá cerrado en sentido oeste.

La intervención forma parte de las labores destinadas al mantenimiento de la infraestructura vial y recuperación de la señalización, por lo que los usuarios deberán estar atentos a la señalización instalada en el área y a las indicaciones del personal encargado de los trabajos.