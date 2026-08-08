Cierran la autopista Valle-Coche por trabajos de demarcación: Horarios y tramos afectados

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El Ministerio de Transporte desplegará un plan de mantenimiento vial durante todo el mes de agosto en la autopista Valle-Coche, por lo que los usuarios deben tomar sus previsiones.

Las autoridades anunciaron el inicio de labores de demarcación vial en la autopista a partir de este mes de agosto. Con el objetivo de optimizar la infraestructura de la arteria vial y garantizar la seguridad de los conductores.

Por su parte, se mantendrá un cierre parcial del tránsito vehicular durante el horario nocturno.

Tramo y horario

La medida contempla restricciones de circulación entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m. en sentido hacia Maracay en la autopista Valle-Coche.

Inicio del tramo: Sector de los estadios de béisbol, en las inmediaciones de Plaza Venezuela.

Fin del tramo: Kilómetro 0 de la Autopista Regional del Centro (ARC).

Sentido afectado: Vía con dirección a Maracay.

Llamado a los conductores

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el organismo gubernamental exhortó a los conductores particulares y al sector transporte a planificar sus trayectos con anticipación y considerar vías alternativas para evitar demoras.