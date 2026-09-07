¡Atención conductores! Restringirán el paso nocturno en esta autopista durante 20 días

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Los conductores que utilizan habitualmente la bajada de Tazón deberán modificar sus planes de viaje luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunciara un cierre parcial nocturno en este tramo de la Troncal 1, debido a trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica.

La medida comienza este lunes 7 de septiembre de 2026 y está prevista inicialmente por un período de 20 días, por lo que quienes transiten entre Caracas y el centro del país deberán tomar previsiones, especialmente durante las horas de la noche y la madrugada.

¿A qué hora cerrarán la bajada de Tazón?

De acuerdo con la información oficial, las restricciones se aplicarán entre las 8:30 p. m. y las 4:00 a. m., una franja escogida para ejecutar las labores con menor impacto sobre el flujo vehicular diurno.

El cierre será parcial y progresivo en ambos sentidos de la vía. La primera fase de los trabajos comenzará en el tramo Caracas-Maracay, donde las cuadrillas realizarán las labores de recuperación del pavimento.

Esto significa que quienes tengan previsto utilizar esta conexión durante la noche deberán considerar posibles demoras y cambios en la circulación mientras permanezca activo el operativo de mantenimiento.

Trabajos buscan recuperar la carpeta asfáltica

La intervención contempla labores sobre la carpeta asfáltica de la Troncal 1, una arteria fundamental para la comunicación terrestre entre Caracas y otras zonas del centro del país.

Según el reporte oficial, las obras forman parte de las acciones de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. El objetivo es mejorar las condiciones de la carretera y favorecer una circulación más segura una vez culminadas las labores.

La ejecución durante el horario nocturno permitirá concentrar buena parte de las labores en un momento de menor circulación, aunque las autoridades advierten que los usuarios deberán estar atentos a las restricciones establecidas.

Recomiendan planificar los viajes

Ante el inicio de este operativo, el Ministerio de Transporte pidió a los conductores que utilizan la bajada de Tazón planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar las previsiones necesarias.

Mientras avancen los trabajos, los usuarios deberán respetar las indicaciones de los funcionarios y la señalización instalada en las zonas intervenidas para facilitar el desarrollo de las obras y reducir riesgos en el tránsito.