¡Atentos! Así se corrigen los errores de trámites para sacar a tu familia de Cuba por medio del parole de EEUU

Es absolutamente necesario no cometer fallos con las declaraciones juradas de patrocinio y pruebas de apoyo al momento de hacer el trámite para traer a algún familiar desde Cuba a Estados Unidos, aplicando el mismo proceso en caso de que se solicite el parole desde otro país que califique para este proceso.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que ciertos problemas relacionados con el Formulario I-134A, que es la Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero para cubanos, nicaragüenses y venezolanos deben gestionarse a través del Centro de Contacto de USCIS.

Este contacto se hace por medio de un mensaje seguro a través de myUSCIS, que cuenta con una bandeja de entrada segura. Sin embargo, otras erratas en el affidavit de apoyo se pueden modificar a través de la cuenta de USCIS en línea.

Se explica que dependiendo de la etapa de procesamiento del Formulario I-134A, se pueden efectuar unas correcciones específicas u otras. En ciertos casos se puede corregir la información en la cuenta de USCIS en línea sin necesidad de recurrir al Centro de Contacto de USCIS.

Si se confirma la llegada de la solicitud por parte de inmigración, las equivocaciones que se pueden corregir en el Centro de Contacto de USCIS y a través de mensajes seguros son los relacionados con el correo electrónico, datos del pasaporte y la selección de un país incorrecto.

Se pueden corregir equivocaciones a través de la cuenta de USCIS en línea siempre que USCIS no haya confirmado la llegada de este formulario.

¿Cuáles son los procesos para rectificar el error?

En caso de querer corregir la dirección de correo electrónico, se necesitará subir una carta usando la función “Unsolicited Evidence” o Evidencia no Solicitada y destacar en el mensaje seguro que necesitas corregir la dirección del correo electrónico del beneficiario. Luego se debe indicar en el asunto del mensaje que se trata de un caso ya presentado en línea o “case already filed online” y que quieres corregir información biográfica o “correcting my biographical information”.

Es importante no olvidar aceptar en la casilla que ya se han subido todas las pruebas. Después de resolver el problema, el Centro de Contacto de USCIS enviará un correo electrónico al patrocinador.

Otro error común es que tras recibir la solicitud para convertirse en persona de apoyo de un familiar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, se necesita corregir la información sobre el pasaporte del beneficiario en el Formulario I-134A.

Para resolver este problema, deberás realizar un proceso sencillo que comienza con subir una copia del pasaporte válido y vigente como evidencia no solicitada bajo la opción “Unsolicited Evidence”, que se encuentra en la pestaña de notificaciones.

Al enviar el mensaje desde el buzón seguro de la cuenta de USCIS, será necesario seleccionar la opción de caso ya presentado en línea o “case already filed online”. En el asunto del mensaje se debe indicar que se necesita corregir la información biográfica o “correcting my biographical information”.

La persona de apoyo también debe aceptar que ya se han enviado las pruebas. Una vez que se haya resuelto este problema, los usuarios recibirán un correo electrónico de USCIS.