Apple presenta el iPhone 18 Pro, Pro Max y el nuevo teléfono plegable iPhone Duo

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La industria tecnológica ha presenciado uno de los eventos más esperados de la temporada con los recientes anuncios de Apple. La compañía de Cupertino sacudió el mercado global de dispositivos móviles al revelar oficialmente su nueva línea de teléfonos inteligentes, destacando la llegada de los modelos de gama alta y la confirmación de un dispositivo que marca un antes y un después en la historia de la marca.

El gigante tecnológico no solo renovó su catálogo tradicional con mejoras significativas en rendimiento y batería, sino que decidió dar el salto definitivo hacia una nueva categoría de diseño que los fanáticos y especialistas venían anticipando desde hace varios años, reconfigurando la competencia en el sector de las telecomunicaciones.

El histórico lanzamiento del iPhone Duo plegable

El gran protagonista de la jornada fue sin duda el iPhone Duo, el primer teléfono inteligente con pantalla plegable en la historia de Apple. Este dispositivo representa un cambio de paradigma para la empresa, que finalmente incursiona en un segmento de mercado que exige innovación constante en materia de diseño y durabilidad de materiales.

La introducción de este modelo plegable busca ofrecer a los usuarios una experiencia híbrida entre un teléfono de proporciones habituales y un formato expandido que facilita la productividad y el consumo multimedia. La apuesta de la compañía se centra en optimizar el sistema operativo iOS para aprovechar al máximo las capacidades de la pantalla flexible, garantizando la fluidez y la integración del ecosistema que caracteriza a todos los productos de la manzana.

Precios y potencia de carga ultrarrápida en la línea Pro

Junto a la innovación estructural del dispositivo plegable, Apple presentó su nueva generación de buques insignia tradicionales para aquellos que prefieren el formato clásico. Los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegarán a los escaparates con un precio base de 1199 dólares y 1299 dólares respectivamente, apuntando directamente al sector más premium y exigente del mercado tecnológico actual.

Uno de los avances más celebrados durante la presentación de estos nuevos terminales es la drástica mejora en los tiempos de alimentación eléctrica. La compañía confirmó que tanto la versión Pro como la Pro Max estarán equipadas con una tecnología de carga rápida de última generación, la cual permitirá a los usuarios recuperar el cincuenta por ciento de la capacidad total de la batería en un tiempo récord de tan solo quince minutos.