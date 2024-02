¡Actívate! El Sistema Patria libera una bonificación especial este miércoles (+Detalles)

El Sistema Patria inició la entrega del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de febrero de 2024, dirigida a los trabajadores activos de la Administración Pública.

La información fue anunciada por la cuenta oficial en la plataforma X @BonosSocial, este miércoles.

Cabe destacar que el monto es de 2.710 bolívares o su equivalente de 74,63 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para recibir la compensación económica, los beneficiarios deben acceder a la Plataforma Patria y dirigirse al campo de “Protección Social”. Seguidamente, darle click a “aceptar” y por último, traspasar el monto a la cuenta destino.

¿Cuáles son los bonos que está asignando Patria en febrero 2024?

En este monto, la Plataforma Patria está liberando varios subsidios para los diferentes sectores priorizados de la población venezolana:

Hogares de la Patria.

José Gregorio Hernández.

Economía Familiar.

Lactancia Materna.

Parto Humanizado.

100% Escolaridad.

Corresponsabilidad y Formación.

Primer Bono Especial.

100% Amor Mayor.

¿Por qué no me llegan los bonos de la Patria?

Si no te llegan los bonos de la Patria y no sabes qué hacer al respecto, no te preocupes. Te bridamos una guía detallada, para solventar la problemática.