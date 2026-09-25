Accidente múltiple con una gandola en La Yagura deja varios heridos

La mañana de este viernes, un grave accidente de tránsito sacudió la parroquia Antímano, específicamente en la zona de La Yaguara (municipio Libertador), luego de que un vehículo de carga pesada (gandola) sufriera una presunta falla mecánica en el sistema de frenos y embistiera a su paso a múltiples vehículos, unidades de transporte público, motocicletas y peatones.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y usuarios en el lugar, la unidad de carga perdió el control en la vía e impactó con varios con al menos 12 vehículos en el cruce delpuente de la zona.

Balance preliminar

Personas lesionadas: 15 en total, de las cuales 3 presentan heridas de consideración.

Víctimas fatales: 1 persona fallecida en el sitio.

Respuesta de los cuerpos de seguridad

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y diversos cuerpos de rescate se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro. Los equipos de emergencia se encuentran desplegados realizando las labores de rescate, brindando los primeros auxilios a los afectados y coordinando su traslado a centros asistenciales de la zona.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar precauciones y evitar temporalmente el área mientras se ejecutan las labores de remoción de los vehículos afectados y las investigaciones pertinentes.