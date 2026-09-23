Alerta sanitaria en Venezuela por lotes falsificados de medicamento oncológico

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) emitió una alerta sanitaria en Venezuela por la circulación de unidades falsificadas del medicamento oncológico Opdivo (nivolumab) 10 mg/ml, utilizado en tratamientos contra el cáncer.

La advertencia identifica los lotes ACT5594 y ACW3070, cuya compra o administración fue desaconsejada por las autoridades debido a que no existen garantías sobre su composición, origen, esterilidad, almacenamiento ni efectividad terapéutica.

¿Cómo identificar las unidades bajo alerta?

El lote ACT5594, fabricado en marzo de 2024 y con vencimiento en febrero de 2027, presenta una irregularidad particularmente importante. Según la investigación del INHRR, el lote original de Bristol-Myers Squibb fue elaborado exclusivamente para Colombia en una presentación de 100 mg/10 ml.

Sin embargo, las unidades detectadas en Venezuela muestran en el empaque una presentación de 40 mg/4 ml. También fueron encontradas diferencias en los materiales gráficos, colores, tipografía y rotulado frente a los empaques genuinos.

El segundo lote señalado es el ACW3070, fabricado en octubre de 2024 y con vencimiento en septiembre de 2027.

En este caso, las unidades corresponden a una presentación de 100 mg/10 ml y, de acuerdo con la investigación citada por el INHRR, habrían ingresado ilegalmente a Venezuela mediante encomiendas procedentes de Cúcuta, Colombia.

Los empaques, además, muestran la frase “Uso institucional”, otro elemento que permitió detectar inconsistencias en la comercialización del producto.

¿Qué recomienda el Instituto Nacional de Higiene?

El organismo pidió a pacientes, familiares, médicos, enfermeros, clínicas, hospitales y farmacias abstenerse de adquirir o administrar cualquiera de los lotes señalados.

El INHRR recordó que el Opdivo original con registro sanitario vigente en Venezuela se comercializa a través de la red de farmacias de la Fundación BADAN, por lo que recomendó evitar compras mediante intermediarios, establecimientos no autorizados o plataformas digitales.

La alerta también representa un llamado a los centros de salud para verificar la procedencia y los datos de cada unidad antes de administrar este tipo de tratamientos.

Las autoridades indicaron que cualquier irregularidad relacionada con la venta o distribución de estos productos debe ser denunciada ante el INHRR.