Emiten alerta sanitaria en Venezuela por medicamento falsificado 

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El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) y el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR) emitieron una alerta sanitaria en el país por la circulación sin autorización de medicamento falsificado.



Según información divulgada por los organismos, ingresó al país de manera ilegal un lote falsificado del medicamento oncológico Herceptin (Trastuzumab) de 440 mg. El fármaco pertenecen al lote N7753B01 (Registro Sanitario P.B. 1.164/25).



La información preliminar revela que el medicamento provino de Colombia y no pasó por los registros sanitarios necesarios para su comercialización.



¿Cómo identificar el fármaco?



Las autoridades han detallado las claves para identificar el fármaco y evitar complicaciones médicas a los pacientes bajo tratamiento. Asimismo, advirtió a la población y los médicos a no adquirir el lote falsificado y dispuso de un correo electrónico para formalizar la denuncia alertasinhrr@gmail.com.



• Error de etiquetado (doble lote): La etiqueta del frasco ampolla presenta dos números de lote impresos de manera simultánea (el del producto N7753B01 y el del solvente B3568). En las especificaciones originales del fabricante, el vial solo debe llevar impreso un número de lote.

• El medicamento Herceptin genuino en Venezuela solo se adquiere de manera legal a través de la Fundación BADÁN (Banco de Drogas Antineoplásicas). La venta en farmacias independientes, redes sociales o plataformas digitales carece de garantía sanitaria.