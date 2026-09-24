Saren activa taquilla temporal para atender trámites de La Guaira

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) habilitó de manera temporal una Taquilla Única en La Urbina, debido a las afectaciones estructurales que sufrieron las sedes del litoral tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio.

La oficina provisional funciona en la planta baja de la Torre Santomenna Centro, ubicada en la avenida Principal de La Urbina, municipio Sucre del estado Miranda. La atención al público se realizará de lunes a viernes, entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

¿Qué trámites se podrán realizar?

La medida concentra en un mismo espacio varios servicios que corresponden a las oficinas del estado La Guaira. En la sede temporal funcionarán el Registro Principal, el Registro Mercantil, los Registros Públicos del Primer y Segundo Circuito y las Notarías Públicas de la entidad.

De esta manera, los usuarios podrán gestionar sus documentos sin tener que esperar a que culminen los trabajos de rehabilitación de las instalaciones habituales del litoral central.

El Saren aclaró que la habilitación de esta taquilla tiene carácter estrictamente temporal y no significa la eliminación, fusión o modificación de las oficinas originales.

Cada dependencia mantiene sus competencias, titularidad y autonomía funcional, además de continuar trabajando con sus respectivos sistemas informáticos y libros de control.

Saren recuperó documentos afectados por los sismos

La contingencia también llevó al organismo a desarrollar un proceso de recuperación y digitalización de los archivos históricos de La Guaira. Según informó el Saren, fueron rescatados 9.209 tomos y 458.999 documentos, correspondientes al período comprendido entre 1957 y la actualidad.

Del total, 5.006 tomos pertenecen al Primer Circuito, 1.758 al Segundo Circuito y 2.445 a la Notaría Pública Tercera.

La nueva Taquilla Única busca garantizar la continuidad de los servicios registrales y notariales mientras avanzan las labores técnicas de recuperación de las sedes afectadas.

Por ello, quienes necesiten realizar trámites correspondientes a La Guaira deberán acudir a la sede provisional de La Urbina durante su horario de atención.