Conductores deberán tomar previsiones: cerrarán este túnel de Caracas

Los conductores que utilizan el túnel El Paraíso, en Caracas, deberán tomar previsiones ante un nuevo cierre nocturno anunciado para permitir la ejecución de labores de mantenimiento en esta importante conexión vial.

La medida fue informada por las autoridades de transporte y contempla la restricción del paso durante las horas de menor circulación, con el propósito de facilitar los trabajos en la infraestructura y reducir el impacto sobre el tránsito durante el día.

¿Cuándo cerrará el túnel El Paraíso?

El cierre está previsto para realizarse en horario nocturno desde este miércoles 23 de septiembre a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del 24, por lo que los usuarios deberán considerar posibles retrasos o modificaciones en sus recorridos habituales durante el período establecido para las labores.

Este tipo de intervenciones forma parte de los trabajos de mantenimiento que se han venido ejecutando en distintos puntos del sistema vial de Caracas.

En anteriores jornadas, el Ministerio de Transporte también ha establecido restricciones nocturnas en el eje de túneles de El Paraíso para realizar labores de mantenimiento correctivo.

La recomendación para quienes tengan previsto circular por la zona durante las horas de cierre es planificar el recorrido con anticipación y tomar vías alternativas para evitar quedar atrapados en las zonas intervenidas.

Trabajos buscan mantener la infraestructura vial

El túnel El Paraíso constituye uno de los puntos de conexión utilizados por quienes se desplazan entre distintos sectores del oeste y suroeste de Caracas. Por ello, las labores de mantenimiento pueden generar modificaciones temporales en la movilidad, especialmente durante la noche.

En intervenciones anteriores, las autoridades han explicado que estos trabajos tienen como objetivo ejecutar acciones de mantenimiento integral y correctivo de la vía, por lo que los cierres se concentran en horarios nocturnos.

Conductores deberán tomar previsiones

Mientras se desarrollen las labores, los usuarios deberán estar atentos a las indicaciones de los organismos encargados del tránsito y considerar rutas alternas antes de iniciar sus recorridos.

El llamado cobra especial importancia para quienes utilizan habitualmente este tramo para desplazarse durante la noche, ya que la restricción podría modificar los tiempos habituales de traslado.

Las autoridades exhortan a los conductores a evitar circular por el tramo cerrado durante las horas de trabajo y tomar previsiones para garantizar una movilización más segura mientras se ejecutan las labores de mantenimiento.