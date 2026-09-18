Pesista venezolano Luis Espinoza sufre accidente en los Juegos Suramericanos 2026

Un momento de gran preocupación se vivió durante este jueves 17 de septiembre en la jornada de la halterofilia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de que el pesista venezolano Luis Espinoza sufriera un aparatoso accidente en la plataforma.

El incidente ocurrió cuando el atleta criollo se disponía a levantar 190 kilogramos. Durante el esfuerzo, Espinoza no logró completar el movimiento técnico y terminó cayendo de espaldas.

En medio de la caída, la pesada barra de acero impactó de forma directa sobre sus muslos de Espinoza, lo que encendió las alarmas en todo el recinto deportivo. Ante la gravedad de la escena, el personal médico y de asistencia de la competencia ingresó con rapidez al área para socorrer al pesista venezolano, mientras se evaluaba minuciosamente su condición física y se procedía a despejar la zona de competencia.

La halterofilia terminó los Juegos Sudamericanos como el deporte que medallas le dio a la delegación criolla con 11 preseas, las cuales están divididas en: siete de oro, tres de plata y una de bronce.