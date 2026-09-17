Santa Fe 2026

Así marcha Venezuela en la tabla de medallas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

En la ultima edición del torneo regional la delegación criolla logró una total de 131 medallas

Por

Wandor Dumont
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 09:27 pm
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Así marcha Venezuela en la tabla de medallas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos se realizan en la provincia de Santa Fe, Argentina y tendrán 3 subsedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela, entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. Para esta edición, la delegación de Venezuela está compuesta puesta por 400 atletas (204 hombres y 196 mujeres) que compiten en 32 disciplinas deportivas.

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En la última edición de Asunción 2022, el combinado criollo logró un total de 131 medallas, entre ellas 31 de oros, la quinta y tercera peor coseha de la historia, respectivamente.

Tabla de posiciones

Rank País Oro Plata Bronce Total
1 Brasil 41 43 33 117
2 Argentina 31 28 42 101
3 Colombia 30 24 19 73
4 Chile 17 14 24 55
5 Venezuela 15 16 20 51
6 Peru 7 9 14 30
7 Ecuador 7 8 12 27
8 Uruguay 4 3 10 17
9 Paraguay 2 6 9 17
10 Panama 0 1 4 5
11 Aruba 0 1 0 1
= 12 Bolivia 0 0 1 1
= 12 Curaçao 0 0 1 1
= 12 Guyana 0 0 1 1

Tabla actualizada a las 9:00 pm hora de Caracas.

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