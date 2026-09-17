Nadadora Lismar Lyon se alza como la reina de Venezuela en los Juegos Suramericanos 2026

La participación de la delegación de Venezuela en la disciplina de natación de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerró el miércoles 16 de septiembre por todo lo alto, y que tuvo como gran protagonista a la nadadora Lismar Lyon, quien se erigió como la máxima medallista de la justa regional para el país.

En una emocionante final de alta velocidad de los 50 metros libre, la atleta nacida en el estado Bolívar se impuso con jerarquía en la prueba y detuvo el cronómetro en 25.13 segundos, adjudicándose su tercera medalla de oro consecutiva en la competición y cuarta en los Juegos Sudamericanos.

Este registro de Lyon no solo le otorgó el metal áureo, sino que se consagró como el nuevo récord del evento su segundo también en el torneo, desplazando la marca anterior de 25.25 que poseía la colombiana Isabella Arcilla desde la edición de Cochabamba 2018. El podio de esta exigente prueba lo completaron la colombiana Sirena Rowe con un tiempo de 25.20 (plata) y la brasileña Luanna Nunes en la tercera posición con 25.36 (bronce).

Números en los Juegos Sudamericanos

Lyon terminó los Sudamericanos de Santa Fe 2026 con tres medallas de oro, una de bronce y dos récords reginales, en 50 metros libre y mariposa. Mientras que la delegación de natación le dio a Venezuela cuatro preseas doradas seis de plata y tres de bronce para un total de 13 metales, lo que convirte a esta disciplina en el segundo deportes que más cosechó.