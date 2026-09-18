Naryuri Pérez levanta el oro para Venezuela en los Juegos Suramericanos 2026

Con una demostración monumental de potencia, la venezolana Naryuri Pérez se adueñó de uno de los títulos de levantamiento de pesas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, imponiéndose sin resistencia en la división de los 86 kilogramos.

Arranque implacable

La yaracuyana firmó una actuación de clara superioridad tanto en la modalidad de arranque como en el envión, para imponerse en la prueba con un registro de 270 kg en el total olímpico.

Pérez dejó claras sus intenciones de conquistar el título, ya que levantó en el comienzo de la prueba 116 kg y luego consolidó su ventaja con un registro sólidos de 119 y 121 kg en sus siguientes oportunidades, dejando en la segunda posición de esta fase a la brasileña Taiane Justino de Lima (116 kg).

Foto de IG: naryury_perezreveron

Exhibición en el envión

En la instancia de envión, la atleta criolla supo capitalizar la ventaja, abrió su participación con 145 kg y aseguró matemáticamente la presea dorada en su segundo intento con 149 kg sin utilizar el tercer turno de 153 kg.

Con este triunfo de Naryury Pérez, la halterofilia criolla cerró el medallero del campeonato en la segunda posición general con un total de 11 medallas divididas en: siete preseas doradas, tres de plata y una de bronce. Además, esta disciplina terminó como el deporte con más metales en estos Sudamericanos.