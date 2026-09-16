Ángel Rodríguez impone récord mundial en los Juegos Sudamericanos 2026

El capitalino Ángel Rodríguez tuvo este miércoles 16 de septiembre una jornada inolvidable al levantamiento de pesas, tras dominar la categoría 85 kg de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación venezolana de halterofilia suma en esta competencia ocho medallas (seis de oro y dos de plata).

El chico de tan solo 20 años de edad, consiguió un debut sobresaliente desde el inicio de la competencia en la modalidad arranque donde alzó 164 kilos, superando su primer intento de 160 y recuperando el fallo del segundo turno. Este resultado dejó a Rodríguez un margen de ventaja para el criollo de tres kilos por encima del colombiano Gustavo Maldonado que levantó 161 en su mejor arranque.

La solidez del comienzo le permitió al caraqueño en el envión abrir con unos 186 kilos, luego alzó 190 y cerró con unos levantamientos descomunal de 203 kilos, único competidor en superar los 200 kilos en la categoría. El rival más cercano en esta instancia fue el ecuatoriano Neiser Grefa con 190 kilogramos en el envión.

Récord mundial junior de Rodríguez

En el total general, el campeón mundial sub-20 y panamericano junior acumuló 367 kilos, 21 kilos más sobre el colombiano Gustavo Maldonado que terminó en la segunda posición con 346 kilos (161- 185) y en el tercer lugar el ecuatoriano Neiser Grefa con 343 kilogramos. La marca de Rodríguez en la modalidad de envión además fue récord mundial junior en 85 kg.

Según la data de Ministerio del Deporte venezolano, este primer oro en los Juegos Sudamericanos se suma a su palmarés del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028, donde acumula dos de plata en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 y otra de plata en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.