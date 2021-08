Jakobsen resurge en La Vuelta

Otros Deportes

Martes 17| 2:14 pm





EFE

El neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) ha resurgido en la Vuelta 2021 y ha regresado al primer plano del ciclismo internacional tras su terrible accidente del año pasado en un sprint en Polonia que hizo temer por su vida, le mantuvo un mes en la UVI y obligó a que se le reconstruyese la cara.



"Todo empezó con lo físico. El primer paso fueron las operaciones para volver a ser una persona normal, a volver a tener dientes, y luego llegó el paso para volver a ser ciclista profesional", recordó el proceso de recuperación de un sprint maldito en una bajada peligrosa que cambió su vida y la de Dylan Groenewegen.



"Fue un mes en la UVI y me tuvieron que reconstruir la cara", recordó el joven ciclista de Gorcum tras su espléndida victoria este martes en el sprint en cuesta de Molina de Aragón. El pueblo más frío de España y hoy con un sol espléndido, como queriendo celebrar también, como todo el pelotón, el definitivo "regreso" de un ciclista que tuvo la muerte muy cerca.



Dura experiencia para alguien que el día 31 aún cumplirá 25 años y lo hará pasando página para regresar a donde estaba aquel 5 de agosto de 2020. Ya ocupando un lugar relevante entre los velocistas del ciclismo internacional.



"Al principio me daba miedo entrar en un sprint, pero el Tour de Valonia -donde ganó dos etapas- fue el que le "demostró que podía volver a ganar". "Volví a tener confianza y cuando se junta la confianza con la fuerza física y mental se está preparado para volver a ganar", se felicitó.



"Este es el final del camino. Ha llegado el momento de dejar atrás lo ocurrido y centrarme en los sprints, que es lo que me gusta, lo que sé hacer y a lo que me dedico profesionalmente", dijo feliz también por lograr un triunfo tan simbólico en La Vuelta, donde en 2019 consiguió su primera -y también su segunda- victoria en el UCI WoldTour.



"Ha sido bonito", se congratuló un ciclista que se ve hasta evolucionado. "He cambiado como persona y he aumentado mi límite de sufrimiento, pero lo que hago ahora es correr y disfrutar", desveló.



"Soy algo más cuidadoso, voy más concentrado en los últimos 40 kilómetros y más aún en los 5 últimos", añadió, sereno y tranquilo en el que definió como "el momento más feliz" de su "carrera deportiva".



No es para menos. Hoy, en La Vuelta, ha completado el camino de su regreso y ha resurgido como lo que era antes de aquella tarde fatal en Polonia: un sprinter velocísimo y ganador. Fabio Jakobsen ha resurgido y todo el mundo se alegra.