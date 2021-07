NFL advierte a equipos que jugadores sin vacunar podrían costarle partidos

Otros Deportes

(EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), a través del comisionado Roger Goodell, actualizó este jueves la política sobre los controles de salud covid-19, y en la misma adelanta que las consecuencias para los jugadores que den positivo y no se hayan vacunado podría generar hasta la pérdida de partidos.



La NFL ha agregado un incentivo adicional de vacunación covid-19 para los jugadores, amenazando con perder dinero y hasta partidos si un brote entre los profesionales no vacunados causa una interrupción irresoluble en el calendario de la temporada regular.



Goodell informó a los clubes sobre la nueva política en un memorando. La liga ha fomentado la vacunación de los jugadores, pero no la ha exigido, según un acuerdo con la Asociación de Jugadores de la NFL.



En cambio, la liga ha establecido una serie de incentivos. Hasta el jueves, escribió Goodell, más del 75% de los jugadores de la NFL estaban al menos parcialmente vacunados y más de la mitad de los equipos de la liga tienen tasas de vacunación de jugadores superiores al 80%.



Los jugadores no vacunados estarán sujetos a estrictos protocolos durante el campamento de entrenamiento y la temporada regular, incluidas las pruebas diarias, el uso de mascarillas y restricciones de viaje.



El nuevo memorando del jueves dejó en claro que los jugadores no vacunados podrían, en teoría, ser responsables de las pérdidas de partidos y cheques de pago también.



La nueva política profundiza en un escenario que nunca ocurrió en 2020, cuando la NFL pospuso cinco partidos y reprogramó otros 10 para adaptarse a los brotes.



De acuerdo a la nueva política, se solicitará un decomiso en 2021 si ocurren todas las circunstancias que han sido establecidas para que un partido sea pospuesto.



El mismo se dará a requerimiento de las autoridades gubernamentales o expertos médicos, o a discreción del comisionado, debido a preocupaciones de salud en curso de un brote.



La liga no puede encontrar una fecha adecuada para reprogramar dentro del marco de 18 semanas de la temporada regular.



El aplazamiento original fue causado por un brote entre jugadores no vacunados de un equipo.



La NFL pudo reprogramar todos los juegos que pospuso en 2020, pero es posible que no vaya a los mismos extremos, como disputar un partido un martes o miércoles, como lo hizo durante su primera temporada en medio de la pandemia del coronavirus.



Según el memorando: "La reprogramación de un partido pospuesto dependerá de razones de salud y seguridad por recomendación de expertos médicos, así como de consideraciones sobre la disponibilidad del estadio, la integridad del horario, la conveniencia de los aficionados y otros asuntos apropiados".



Si se produce la pérdida, los jugadores de ambos equipos perderán sus derechos de partido. El equipo que sufrió el brote sería responsable de cualquier déficit en el grupo de ingresos compartidos de la liga y también se le acreditaría una pérdida a los efectos de la clasificación de los playoffs, y al equipo contrario se le acreditaría una victoria.



Según Caesars William Hill, si se pierde un juego, se anulará una apuesta por el margen estándar, la línea de dinero y la apuesta total en ese juego.



"Estos principios operativos están diseñados para permitirnos jugar una temporada completa de manera segura y responsable", escribió Goodell, "y abordar los posibles problemas competitivos o financieros de manera justa".



El comisionado de la NFl reiteró que "Si bien no hay duda de que las condiciones de salud han mejorado con respecto al año pasado, No podemos ser complacientes o simplemente asumir que podremos jugar sin interrupciones, ya sea debido a brotes de Covid entre nuestros clubes o brotes que ocurren dentro de la comunidad en general".



Además insistió que los principios estaban orientados a informar en cuanto a las decisiones que podrían tomarse, pero que como sucedió durante la temporada del 2020 serían la NFL sería "flexible" a la hora de adaptarse a las nuevas condiciones que fuesen apareciendo y si un brote entre jugadores vacunados provoca el aplazamiento de un partido, la liga "intentará minimizar la carga competitiva y económica de ambos equipos participantes". EFE