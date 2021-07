Quintana se viste de rey de la montaña y ese será su objetivo en el Tour

Otros Deportes

El colombiano Nairo Quintana se vistió con el maillot de líder de la montaña en el Tour de Francia y aseguró que su objetivo será llevarlo hasta París, algo que ya logró en 2013, cuando acabó segundo de la general.



El de Boyacá coronó en cabeza los puertos de Pré, de categoría especial, y Roseland, de segunda, por lo que totaliza 50 puntos, 8 más que el canadiense Michael Woods y 11 más que el holandés Wouter Poels, que encabezaba hasta hoy la clasificación.



Quintana, de 31 años, aseguró tras la etapa que su objetivo será ahora llegar como rey de la montaña a París, ya que reiteró que no le preocupa la general.



"Estoy contento con este maillot porque no venimos a hacer una carrera para la general. La general era difícil este año porque tenía mucha crono y pensamos luchar para la montaña y ganar alguna etapa conmigo, con Warren (Bargil) o con Nacer (Bouhanni). El equipo ha trabajado y tenemos el maillot de puntos y estamos contentos", dijo.



El colombiano, con muchos minutos perdidos en la general, atacó desde lejos, sumó puntos para la clasificación de la montaña, pero luego sufrió un desfallecimiento en la última subida, por lo que no pudo disputar la victoria de etapa al australiano Ben O'Connor.



"No había comido mucho. He gastado muchas fuerzas desde el inicio de la etapa y es normal que en el final estuviera vacío", indico.



Durante varios kilómetros, Quintana fue cabeza de carrera junto a su compatriota Sergio Higuita, pero ninguno de los dos tenía fuerzas suficientes en el ultimo ascenso.



"Nos hemos entendido bien entre colombianos, pensábamos que podíamos llegar hasta el final y sumar puntos. Era una etapa que nos iba bien, pero al final estábamos demasiado cansados, sin energías", señaló.



Hasta ese momento, Quintana afirmó que se sintió bien. Coronó en cabeza el puerto especial de Pré, el quinto que corona en su carrera en el Tour, tras Semnoz y Pailhères en 2013, Porten en 2018 y el Galibier en 2019.