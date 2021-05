Clever Martínez le dará a todo pedal en torneo en Florida

Otros Deportes

Viernes 14| 1:01 am





Comunicaciones CM. El ciclista venezolano Clever Martínez buscará dominar este fin de semana (15 y 16 de mayo) el Florida State Championship que se disputará en Port St. Lucie.

"Esta es la carrera más importante del sureste del Estados Unidos, estarán los mejores ciclistas de la zona y voy a dar lo mejor de mí. Tengo la expectativa de ganar", expresó el multiple medallista nacional e internacional de pista y ruta.

El pasado miércoles, Martínez obtuvo el evento de Bill Bone - Hill Top Criterium Series al culminar con 42:18.79. Ryan Herón 42:19.65 y José Timaure (42:30.81) lo escoltaron en el podio.

"Me estoy construyendo desde mi base. Esta temporada está empezando. He logrado correr en un par de carreras que me han servido para mi preparación con miras a los eventos más importantes", explica.

El campeón de montaña del Tour international Tobago - Trinidad & Tobago 2019 y medallista de plata (Juegos Sudamericanos, Cochabamba 2018) y bronce (Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018), tiene claros sus próximos objetivos. "Todo esto es preparación para el Campeonato Nacional de Criterium que se realizará en septiembre, además de la serie UCI de pista de Pensilvania", concreta.