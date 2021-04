Chris Weidman sufrió terrible fractura

Redacción Meridiano

El luchador Chris Weidman de las artes marciales mixtas (MMA), durante su pelea ante Uriah Hall, sufrió una fractura terrible a pocos segundos de haber arrancado el combate.

Weidman dio una patada con gran fuerza a su contrincante debajo de la rodilla. Su tibia peroné se rompió en dos al instante. Al no poder continuar la victoria fue para Uriah Hall por KO técnico por decisión unánime.

Fue llevado en camilla al hospital. En el año 2013 ya había sufrido una lesión similar.

#UFC261 Replay:

⚠️WARNING⚠️

Uriah Hall defeats Chris Weidman via TKO after a leg kick goes wrong 🤢 #UFC pic.twitter.com/I0w2hMQwZX