Roglic "esperaba los ataques" de los rivales

Otros Deportes

Martes 6| 12:55 pm





El esloveno Primoz Roglic, señaló, tras retener el maillot de líder al final de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2021 con meta en Sestao, que "esperaba los ataques" de sus rivales pero, una vez controlados, prefirió no arriesgar más de la cuenta en las bajadas.



"Esperaba los ataques. La subida se hizo a ritmo elevado y si tienes buenas piernas eres tú quien tiene que pasar a la ofensiva. Lo intenté y luego me gustó que podía seguir al grupo principal", dijo Roglic.



Roglic tomó precauciones en el último descenso, decidió no arriesgar, tal vez influido por la caída que sufrió en la París Niza, y que le hizo perder la carrera".



"El asfalto estaba resbaladizo en la bajada. Por suerte no tuve ningún problema. Ya hice un buen resultado ayer y estoy aquí con un equipo joven. Hay que ver cómo va cada día", se congratuló. EFE