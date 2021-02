Colin Kaepernick protagonista en vallas publicitarias y mural antes SuperBowl

Otros Deportes

El exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick sigue apartado de la competición activa, pero su impacto dentro del deporte del fútbol americano de la Liga Nacional (NFL) se mantiene de cara a la llegada del Super Bowl LV.



El activismo por la justicia social de Kaepernick está siendo honrado en Tampa (Florida), sede de la edición 55 del Super Bowl, el evento deportivo más importante del calendario anual en Estados Unidos, que tendrá lugar el domingo en el Raymond James Stadium, donde se van a enfrentar los Kansas City Chiefs y el equipo local de los Buccaneers.



La compañía de helados Ben & Jerry's se asoció con Kaepernick para colocar un mural en el Viejo Oeste de Tampa y múltiples vallas publicitarias en la ciudad como parte de la campaña de crear conciencia sobre la violencia policial y el racismo sistémico contra las minorías.



El artista Brandon "BMike" Odums creó el mural, que presenta referencias al campamento Know Your Rights Camp ('Cnoce tus derechos') de Kaepernick.



"Cuando miramos hacia atrás, está claro que Colin estaba en el lado correcto de la historia", declaró Chris Miller, jefe de activismo global de Ben & Jerry, en un comunicado de prensa.



"Sus protestas previas al juego fueron antes del asesinato de George Floyd; antes del verano de 2020 de ajuste de cuentas racial", destaca Miller en el comunicado.



Además el directivo de Ben & Jerry también señala que "Él (Kaepernick) sabía hace mucho tiempo que debemos abordar las causas fundamentales del racismo y las estructuras de nuestra sociedad que son tan brutales para los negros. Queríamos ser parte del esfuerzo por honrar el valor y el legado de Colin porque compartimos los mismos valores".



El mariscal de campo agente libre que se asoció con Ben & Jerry's a fines del año pasado en un helado llamado "Change the Whirled", dijo en ese momento que esperaba que el sabor aumentara el volumen de sus llamadas para abolir y desfinanciar a la policía.



"Es un honor para mí asociarme con Ben & Jerry's en Change the Whirled", dijo Kaepernick el pasado diciembre. "Su compromiso de desafiar las raíces anti-negras de la policía en los Estados Unidos demuestra una preocupación material por el bienestar de las comunidades negras y de otras minorías".



Kaepernick también mostró su esperanza que la asociación con Ben & Jerry's trabajase en favor de las reclamaciones para retirar fondos y abolir la policía e invertir en proyectos a futuro que hagan la sociedad más segura, saludable y "verdaderamente libres".



Por su parte, Ben & Jerry's ha elogiado previamente a Kaepernick por su trabajo para poner fin a la opresión sistémica. La parte de Kaepernick de las ganancias del postre se destina al campamento "Know Your Rights".



Kaepernick, de 33 años, lleva sin jugar en la NFL desde la temporada del 2016 cuando dio por terminado su contrato con los 49ers de San Francisco después que inició el movimiento de protesta de arrodillarse durante la interpretación del himno nacional en los partidos oficiales.EFE