Tom Brady y Buccaneers a final de Conferencia

Lunes 18| 7:29 am





El mariscal de campo estelar Tom Brady lanzó para dos anotaciones y corrió para una más y los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron como visitantes 20-30 a los Saints de Nueva Orleans, para pasar a la final de la Conferencia Nacional.



Brady tuvo su mejor juego en tres intentos contra los Saints y ayudó a los Buccaneers a avanzar en los playoffs, mientras que el mariscal de campo de los Saints, Drew Brees, queda eliminado y probablemente no volverá a la acción.



El próximo partido de Brady y los Buccaneers se llevará a cabo en Green Bay la próxima semana, donde Brady, de 43 años, intentará avanzar a su décimo Super Bowl cuando enfrente al mariscal de campo de los Packers, el también veterano Aaron Rodgers.



Brady y su cuadro ofensivo convirtieron tres pérdidas de balón de los Saints, incluidas dos interceptaciones de Brees, en touchdowns, para encaminarse a la victoria en la ronda divisional.



Dos de esos touchdowns llegaron en pases cortos a Mike Evans y Leonard Fournette, respectivamente.



Después de que Brees fue interceptado por el apoyador Devin White en la mitad del último cuarto, Brady llevó a su equipo a la yarda uno, desde donde anotó él mismo corriendo.



De esa manera Brady asegura su décimo cuarto viaje a un juego de campeonato de conferencia, pero el primero en la Conferencia Nacional.



Por otro lado, la era Brees en Nueva Orleans podría terminar después de 15 temporadas.



El juego pudo haber sido el último en el Superdome para Brees, de 42 años de edad, quien tiene contrato por un año más, pero no ha discutido ningún plan para jugar más allá de esta temporada, y en ocasiones ha insinuado su inminente retiro.



Si fue su último partido, no será para recordar, luego de que el líder de todos los tiempos de la NFL en pases completos y yardas tuvo 19 de 34 pases para 134 yardas, un touchdown y tres interceptaciones.



Mientras que Brady terminó con 18 de 33 pases para 199 yardas, con dos pases de anotación y corrió para una más.



A diferencia de sus dos encuentros anteriores con los Saints, ambas derrotas, no fue interceptado.



Después de la tercera interceptación de Brees en un pase al final del último cuarto, los Buccaneers pudieron asegurar la victoria con Brady, en su primera temporada con Tampa Bay después de 20 con los Patriots de Nueva Inglaterra.EFE