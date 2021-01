eSports suben como la espuma en 2020

Otros Deportes

Lunes 11| 10:46 pm





OSCAR GALVIS

CARACAS. 2020 puede ser considerado desde ya el año de los eSports, apalancados por lo que implicaron las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Se jugó más en plataformas, con mayor cantidad de participantes, públicos y premios.

Al terminar el 2020, los torneos de esports otorgaron unos 95 millones de dólares en premios en todo el año.

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) fue el juego que más dinero repartió en premios, con un estimado de 15 millones de dólares a lo largo de 556 torneos.

Le siguió de cerca el Dota 2, que anteriormente ocupaba el primer puesto. A partir de la pandemia del coronavirus debieron ser cancelados o pospuestos varios torneos, lo que hizo que el dinero que se repartió fuera menor al que estaba acostumbrada la industria. En cuanto al Dota 2, el juego entregó 9 millones de dólares en 144 competencias.

El Top 5 de los juegos que más dinero repartieron son: League of Legends (8 millones), Fortnite (7 millones) y Call of Duty: Modern Warfare (6 millones). En lo que respecta a League of Legends, incluso en 2020 se pudo disputar la Copa del mundo 2020, que entregó 2 millones entre los equipos.

Los eSports proyectan una nueva tendencia alcista debido a la segunda oleada del coronavirus o la extensión de la epidemia a nivel mundial.