Los Angeles Chargers despiden al entrenador en jefe Anthony Lynn

Los Angeles Chargers informaron del despido del entrenador en jefe Anthony Lynn tras haber permanecido cuatro años al frente del equipo.



A través de un comunicado oficial, los Chargers dijeron que había llegado el momento que el equipo tomase otra dirección después que ayer, domingo, concluyó la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con marca perdedora de 7-9 que los apartó de estar en los playoffs.



Aunque el equipo reaccionó en la recta final de la temporada regular, los Chargers ganaron sus últimos cuatro partidos, no fue suficiente para el dueño de la franquicia californiana, Dean Spanos, que fue el encargado de anunciar la destitución de Lynn.



"Esta mañana le informé a Anthony Lynn que habíamos tomado la decisión de separarnos de él como nuestro entrenador en jefe. No estoy seguro de que haya otra persona en esta liga más respetada como ser humano que Anthony, y quiero expresar sinceramente mi más profundo agradecimiento por su liderazgo durante un momento de grandes cambios para nuestra organización ", dijo Spanos en un comunicado.



Spanos recordó que se encuentran en un "negocio" donde solamente los resultados son los que al final tienen valor y de acuerdo a lo conseguido por el equipo en los últimos dos años no han sido los mejores ni los que la directiva buscaba.



"En el futuro, redoblaremos nuestros esfuerzos para construir y mantener un programa de calibre de campeonato. Hemos sido innovadores en muchas facetas de nuestra organización en los últimos años, y debemos trasladar eso a toda nuestra operación", subrayó Spanos.



El dueño de los Chargers reiteró que "nuestros seguidores deben saber que Los Angeles Chargers están comprometidos con un fútbol constante y ganador. La búsqueda de un nuevo líder para ocupar el puesto de entrenador comenzará de inmediato", agregó.EFE