Antonio Díaz un veterano debutante en los Juegos Olímpicos

El 2020 nos privó de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde varios atletas venezolanos —solo 20 de momento— tendrían la oportunidad de disputar, entre ellos el karateca venezolano especialista en Kata, Antonio Díaz. Y a pesar de que en un primer momento se temía que fueran suspendidos definitivamente, todo mejoró con la confirmación de Thomas Bach de que los JJ.OO. se realizarán en 2021 con o sin COVID-19. Por lo que Díaz podrá debutar en una cita olímpica a sus 41 años.

Un 2020 en el que no hubo pausa

El dos veces campeón mundial de Karate, vivió la pandemia de COVID-19 con demasiada incertidumbre “llegue a Venezuela en marzo, pocas semanas antes de empezar el confinamiento y desde momento empezó la incertidumbre de si se realizarían los Juegos, sin embargo, nunca deje de entrenar, pero cuando confirmaron la suspensión del evento, si me tome un descanso”, afirmó Díaz.

Durante su corto periodo de receso el karateca criollo aprovecho para recuperarse y tratarse algunas viejas lesiones —ninguna grave—, pero a partir de la segunda mitad del año retomo los entrenamientos “me dispuse a replanificar mi entrenamiento y en el segundo semestre del año retome los entrenamientos generales y ahorita estoy con entrenamientos más específicos.”, agregó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima de 2019.

“A pesar de la incertidumbre ni siquiera en estas fechas decembrinas me detuve—a excepción de Navidad y en Año Nuevo—, pero ha sido un año para aprovechar estar en casa y compartiendo con la familia”, dijo Díaz que se está estrenando como padre, ya que tiene un niño de un año que nació poco antes de iniciarse los Panamericanos.

“Lo más difícil que me ha tocado ha sido cambiar el ritmo que llevaba desde hace unos cuantos años —dijo entre risas—, en cuanto a viajes y competencias, pero ha sido un año de muchos aprendizajes y eso me ha servido”, informó el sensei.

Para 2021, la mente puesta en Tokio

La preparación exhaustiva de caraqueño tiene un nombre: Tokio. La capital nipona será el epicentro de los Juegos Olímpicos, los primeros en la carrera de Díaz, que no había llegado no por mérito propio, ya que ha sido uno de los principales exponentes del Kata en los últimos 20 años, sino que porque la especialidad no formaba parte de las disciplinas olímpicas, hasta estos Juegos.

Es decir, debutará en una cita olímpica a los 41 años. “La Federación Internacional de Karate ya tiene un calendario para 2021, arrancaría con una primera prueba de la Liga Premier en Lisboa a finales de Febrero. 15 días después sería la segunda valida de la Liga Premier en Bakú, Azerbaiyán y quedaría una tercera válida en Marruecos en Rabat, también a finales de Marzo”, aseguró el bicampeón mundial, quien dijo que estaría interesado en participar en todos los tres eventos.

Ya la Federación Internacional de Karate (WKF por sus siglas en inglés) realizó un evento en Lisboa con atletas de varias federaciones europeas para evaluar como sería el protocolo por COVID-19, que fue transmitido por las redes oficiales del organismo. Unas redes que se mantuvieron activas durante la Pandemia y donde también estuvo Díaz dando una lección online a mediados de junio.

“También quisiera participar en el campeonato panamericano de Karate que se llevara a cabo entre mayo y junio en Curazao, que también es un campeonato importante, y sirve para seguirse probando y esta el Campeonato Clasificatorio que se hará en París en el que no puedo participar, pero donde iré para ver a los clasificados y apoyar a mis compañeros”, confirmó el Sensei.

Díaz que actualmente es el quinto clasificado en el ranking mundial de Kata dijo que en 2021 tiene la esperanza de que sea un gran año. “Espero poder retomar el ritmo competitivo, participar en la mayor cantidad de eventos posibles y cumplir con el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos y buscar una medalla para Venezuela” aseguró el karateca, que concluyó diciendo que le pidió de regalo al niño Jesús “salud, y que consigamos una solución definitiva a lo que estamos viviendo y que podamos retomar la normalidad, pero con conciencia”.

Recuadro:

EL HOMBRE DEL RECORD GUINESS

El Guinness World Records certificó en 2019 al venezolano Antonio Díaz, como la persona con mayor cantidad de medallas ganadas en competencias individuales en el Mundial de Karate de la Federación Mundial de Karate, con un total de ocho medallas mundiales, aunque a lo largo de su prolífica carrera un total de 38 medallas en total.

CIFRAS:

5° actualmente es el lugar que ocupa Díaz en el ranking mundial de Kata masculino

41 años tendrá el karateca para cuando se realicen los JJOO de Tokio en 2021

22 medallas de oro en competencias de karate acumula el nacido en Caracas

2 veces ganó el Campeonato Mundial de Karate en la especialidad de Kata

2019 fue el año de su última medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima

1993 fue el año del debut de Díaz, lo hizo en la competencia de Karate Do de Puerto Rico