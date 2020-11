Bernard no entrena con los Bengals por conmoción cerebral

El equipo no dejó claro si Bernard podría jugar en el partido del domingo/Foto cortesía

El defensivo de los Bengals de Cincinnati, Giovani Bernard, estuvo fuera de la práctica el miércoles debido a una conmoción cerebral, dijo el equipo.



Bernard, quien ha sido titular desde que Joe Mixon se lesionó un pie el 18 de octubre, no pudo entrenar con el equipo, ya que tuvo que cumplir con los protocolos de conmoción de la liga.



El equipo no dejó claro si Bernard podría jugar en el partido del domingo contra los Giants de Nueva York (3-7).



Bernard, anteriormente un jugador más conocido por sus bloqueos y por atrapar pases, ha corrido 57 veces para 191 yardas y dos touchdowns.



En caso de que no pueda jugar, el probable titular sería Samaje Perine, quien ha jugado en todos los partidos de esta temporada pero tiene sólo 24 acarreos para 102 yardas. EFE