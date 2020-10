Ronald Sarti, entrenador de voleibol: El tema más delicado es el pasaporte

Otros Deportes

Viernes 23| 4:32 pm





Juan Salvador Muñoz A. | @juansa11baloncesto

Ronald Sarti, director técnico de la selección de Venezuela de Voleibol, que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, habló este viernes 23 de octubre en el programa de Se Habla Deporte con respecto a ciertas situaciones administrativas que afectan la preparación del equipo para la máxima cita deportiva.

"El tema más delicado es el pasaporte, si no lo solucionamos no podemos salir del país. Debemos buscar respuestas y correcciones. Yo he sorteado difucultades y enfrentar estos temas administrativos, terminas desgatándote, ya que al gastar energía en eso, deberíamos invertir ese tiempo para la práctica deportiva", dijo.

"He conversado con el presidente del IND, Juan Amarante, espero respuestas concisas y claras, con todo respeto, porque el tema del pasaporte es clave. Solicitamos preparación para ir a Dominicana en una primera etapa y poner a punto el equipo", agregó.