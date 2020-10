Thomas Bach a Pelé: "Eres un deportista olímpico por tus valores"

Otros Deportes

Viernes 23| 9:52 am





El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, ha enviado un mensaje de felicitación a Pelé por su 80 cumpleaños en el que le define como "un deportista olímpico", no por haber disputado los Juegos sino por haber vivido siempre según los valores olímpicos.



"¡Hola, Pelé! Feliz cumpleaños. Por desgracia, nunca competiste en los Juegos Olímpicos. Pero, de cualquier manera, eres un deportista olímpico porque has vivido según los valores olímpicos durante toda tu carrera", ha dicho Bach en un mensaje en inglés en las redes sociales del COI .



"Por eso estamos orgullosos de que tengas las Orden Olímpica. Pero hoy no toca hablar de órdenes ni de asuntos oficiales, sino que toca celebrar tu vida. Te deseo lo mejor en los años venideros", ha añadido Bach.



El dirigente impuso la Orden Olímpica a Pelé durante los Juegos de Río 2016. EFE