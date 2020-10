Gordon fue citado por conducir alcoholizado y a alta velocidad

Otros Deportes

Jueves 15| 6:25 am





Melvin Gordon, corredor de los Broncos de Denver, fue citado el martes por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol y ahora podría enfrentar la disciplina de la liga, así como algunas preguntas del equipo.



Los registros policiales muestran que Gordon también recibió una multa por exceso de velocidad, luego de que iba conduciendo entre 25 y 39 millas por hora del límite permitido, en el centro de Denver.



Gordon tiene una cita en la Corte el 13 de noviembre.



A través de un comunicado, los Broncos indicaron el miércoles que "Estamos al tanto de la situación que involucra a Melvin Gordon", y agregan que "Nuestra organización ha estado en comunicación con él y está en proceso de recopilar más detalles".



El equipo volvió a trabajar el miércoles por la mañana, pero Gordon no practicó y el entrenador Vic Fangio dijo más tarde que "no quería que (Gordon) practicara hasta que llegáramos al fondo de todo".



Agregó que "Hable con la liga, y nosotros vamos a poner todos los hechos en orden antes de tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer y sopesar las diferencias entre cuál será el castigo obligatorio de la liga y cualquier cosa que queramos hacer además de eso", dijo.



Dijo que habrá consecuencias para Gordon, ya que el equipo está abierto a imponerles sanciones dependiendo de lo que decida la liga.



"Estoy decepcionado. Mis dos hijos me han decepcionado en algunos momentos de su vida, pero nunca dejé de amarlos", dijo Fangio y agregó que (Gordon) "es uno de nosotros, lo amaremos, pero hay habrá algunas consecuencias, de lo que pasó (el martes) por la noche".



Fangio dijo que esperaba una decisión sobre el estado de Gordon para el partido del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra más adelante en la semana, ya sea el jueves o el viernes. / EFE