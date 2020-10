La defensa silencia a Brady y Bears se imponen a Buccaneers

Otros Deportes

La defensa de los Bears de Chicago silenciaron al mariscal de campo estelar Tom Brady, que tuvo una costosa confusión, y vencieron este jueves por 20-19 a los Buccaneers de Tampa Bay en el partido adelantado de la Semana 5 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Brady, que fue derribado tres veces en 20 oportunidades, también cometió un grave error al olvidarse que en el último avance de los Buccaneers no se dio cuenta que era el cuarto y down y realizó un pase incompleto que dejó a su equipos sin la posesión del ovoide y con la segunda derrota de la temporada (3-2).



Mientras que el mariscal de campo Nick Foles siguió de titular con los Bears y completó 30 de 42 pases para 243 yardas con un envío de anotación y le interceptaron otro.



Foles también fue derribado tres veces en 35 oportunidades y colocó en 83,7 el índice de pasador, comparado al 86,7 de Brady.



El legendario mariscal de campo de los Buccaneers no pudo ser esta vez factor ganador y acabó con 25 pases completados de 41 intentos para 253 yardas con un envío de anotación, el que le hizo al receptor abierto Mike Evans, de dos yardas.



El pateador Ryan Succop fue el jugador de la ofensiva de los Buccaneers que mantuvo al equipo en el partido al anotar cuatro goles de campo de 39, 35, 46 y 25, respectivamente, para sumar 13 puntos, de los 19 que logró el equipo de Tampa Bay.



El corredor David Montgomery hizo la primera anotación de los Bears con un acarreo de tres yardas y el pateador brasileño Cairo Santos consiguió el punto extra para el parcial de 7-13.



Antes que concluyese la primera mitad del partido disputado en el Soldier Field de Chicago, el ala cerrada Jimmy Graham recibió un pase de 12 yardas de Foles para hacer una gran captura con una sola mano en la zona de protección de los Buccaneers.



Con el punto extra que consiguió Cairo, los Bears se fueron al descanso con la ventaja parcial de 14-13.



Luego sería los dos goles de campo de 47 y 38 yardas, respectivamente, que anotó Cairo, los que decidieron y aseguraron la victoria de los Bears (4-1). / EFE