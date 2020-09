Roglic: "No puedo quitarle ojo a Pogacar"

Otros Deportes

Martes 15| 1:32 pm





El esloveno Primoz Roglic, maillot amarillo del Tour de Francia, aseguró que espera muchos ataques en la etapa reina y designó a su compatriota Tadej Pogacar como su principal rival.



"No puedo quitarle ojo", aseguró.



"Ha sido una buena jornada para nosotros, sigo de amarillo y todo ha estado bajo control. Será más bonito para la gente que lo ve por la tele, seguro que habrá muchos ataques", dijo el ciclista del Jumbo.



"Es la etapa reina y el punto más elevado de esta edición. Los últimos 5 kilómetros del col de la Loze son una locura. Vamos a luchar por cada segundo. Espero tener buenas piernas y hacerlo lo mejor posible", destacó.



"Tadej es mi rival más cercano, no puedo quietarle ojo, me atacará mañana, pero otros también se vigilarán. Es un terreno que favorecerá a los más fuertes, nos concentraremos en nosotros mismos y en hacer el mejor trabajo posible", dijo el esloveno, que tiene una renta de 40 segundos sobre su compatriota. EFE