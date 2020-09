Mas sobre el Tour: "En el equipo me dicen que vaya con tranquilidad"

Otros Deportes

Viernes 11| 12:40 pm





Enric Mas (Movistar), entró tras la decimotercera etapa en el top 10 de la general, en principio uno de sus objetivos, y espera ir mejorando día a día "con tranquilidad y mirando al futuro".



"Desde el equipo me transmiten mucha tranquilidad, especialmente Eusebio Unzue. Me dice siempre: 'Estés o no estés con los de arriba, ve con tranquilidad, paso a paso, mirando al futuro'.



A pesar de haber perdido 55 segundos respecto a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, los dos primeros de la general, el ciclista de Artá (Baleares) notó mejoría respecto a etapas anteriores.



"Ha sido otra jornada muy dura, con pocos momentos de respiro. Quizás algo de tregua en ese tramo en el que el pelotón ha ido más tranquilo tras la caída de Bardet y otros hombres importantes. Quitando esa 'paradita', todo el día se ha rodado durísimo, incluido el final. He perdido 55 segundos, pero yo personalmente me noto mucho mejor cada día, y pienso que vamos a mejor".



En cuanto a la lucha por la general, el jefe de filas del Movistar admite la superioridad del frente esloveno.



" Se ve que hay corredores que siempre están ahí, como Roglic y Pogacar, pero otros han cedido algo de tiempo... y en esas estamos. Contentos de estar ahí; poco a poco vamos para adelante, y ojalá sea así hasta final de Tour".



Enric Mas considera que " el 2020 es un año muy diferente, hay gente muy fuerte y nosotros hemos venido aquí mirando al futuro"./EFE